La nave presente illegalmente nelle acque dello stretto ha urtato una mina durante il tentativo di passaggio ed ha avuto conseguenze molto gravi.

Lo stretto di Hormuz risulta attualmente chiuso e di conseguenza non è più, rispetto al passato, al centro delle discussioni politiche dei maggiori leader, tuttavia pur essendo chiuso le navi tentano di attraversarlo per commerciare verso altre rotte ma il monitoraggio da parte di chi lo controlla è sempre attivo e vigile con conseguenze pesanti se un’imbarcazione viene scoperta.

Hormuz, la petroliera illegale che tenta di attraversare lo Stretto

Nel filmato condiviso dai Pasdaran si vede chiaramente la nave cargo, con a bordo due milioni di barili di petrolio greggio, entrare nello Stretto ora chiuso da chi ne detiene il controllo, chiusura che tra l’altro ha determinato e sta determinando massicci aumenti di prezzo per il carburante nel mondo, che ha trovato un modo decisamente impressionante per dimostrare la propria forza.

Infatti la nave non riuscirà ad attraversarlo venendo fermata prima, stando ai ribelli iraniani quell’imbarcazione avrebbe avuto appoggi dallo stato americano per l’esportazione di petrolio e di conseguenza meritava una fine ingloriosa.

Stretto di Hormuz, la petroliera illegale avvolta dalle fiamme

La petroliera, come riporta il comunicato dei Pasdaran è arrivata nello stretto in modo del tutto illegale, non rendendosi visibile su ogni radar con cui è monitorato lo Stretto ed avrebbe percorso una rotta non autorizzata pur di entrarvi.

Per questo motivo una volta tentato il passaggio ha urtato una mina ed è stata avvolta dalle fiamme. L’incendio è stato di vasta intensità, a riportarlo è l’agenzia iraniana Tasnim attraverso il social Telegram. Si tratta di un modo per far comprendere agli Stati Uniti che qualunque strategia vogliano effettuare vedrà l’Iran pronto a rispedere al mittente quanto fatto.

Certamente non sarà l’unico episodio che vedrà protagonista lo Stretto, vero spartiacque del conflitto USA-Iran che da marzo sta avendo effetti pesantissimi su tutto il pianeta per il caro dei prezzi di energia e carburanti.