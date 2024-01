Una consigliera comunale di Capannori (Lucca) Claudia Berti, ha salvato un anziano tramite un massaggio cardiaco. A riportarlo l’edizione fiorentina di Repubblica. L’uomo ha avvertito un malore nel corso della marcia della pace. Nel corteo c’era però anche Claudia, incinta di un bambino, che è subito intervenuta praticando un massaggio cardiaco, facendo poi intervenire infermieri e medici con il defibrillatore. La consigliera comunale ha commentato a La Nazione: “Non voglio passare come un’eroina, ho fatto solo quello che dovevo”.

Consigliera comunale salva la vita a un uomo durante la marcia della pace

Tutto è avvenuto durante la marcia della pace di San Leonardo in Treponzio, con la conclusione dell’evento con la Messa a nella palestra della scuola media locale. Alla fine del pellegrinaggio e raggiunta la struttura un anziano si è sentito male e si accasciato a terra, finendo sugli scalini della palestra.

La consigliera comunale: “Ero presente come rappresentante del comune”

La donna ha raccontato: “Ero presente in rappresentanza del Comune di Capannori in mezzo al campo della palestra dove veniva celebrata la Messa e da lì ho visto sugli spalti che non stava bene e si teneva il petto con le mani”.

La consigliera comunale: “Sono corsa verso di lui”

Berti ha proseguito: “Appena ho capito la situazione sono subito corsa verso di lui, nonostante l’agilità che si possa avere con il pancione. Si era fatto molto male cadendo, c’era sangue ovunque, però gli ho tolto la camicia e gli ho praticato il massaggio cardiaco. A quel punto sono intervenuti anche tre medici che erano presenti e un cardiologo. Fortunatamente nella palestra era presente un defibrillatore e c’erano persone in grado di usarlo”.