Previsto per martedì 5 dicembre uno sciopero riguardante medici e infermieri: si partirà da Piazza Santi Apostoli a Roma, ma le manifestazioni dovrebbero tenersi in tutta Italia.

Per martedì 5 dicembre è previsto uno sciopero nazionale di medici e infermieri. Il fulcro della manifestazione sarà in piazza Santi Apostoli a Roma. La protesta inizierà con un sit-in in difesa del Servizio sanitario e contro la Manovra economica organizzato dai sindacati medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e degli infermieri Nursing Up.

Sciopero medici e infermieri: previsto un gran movimento

Come informa una nota, all’evento saranno presenti anche i segretari e i presidenti nazionali delle sigle promotrici, unite in un solo grande movimento di protesta, con lo slogan: “La sanità pubblica non si svende, si difende!”. Tra le richieste dei sanitari l’assunzione di nuovi medici e infermieri, detassazione e ritiro dei tagli alle pensioni.

Sciopero medici e infermieri: quali servizi saranno attivi

Nel corso della giornata di martedì 5 dicembre, i servizi pubblici essenziali, quali emergenza e pronto soccorso, rimarranno garantiti, mentre purtroppo saranno sospese le attività prenotate e programmate.

Sciopero medici e infermieri: futuro nero per il settore sanitario

Secondo i dati forniti dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, emerge una situazione critica per il futuro del settore sanitario. Entro il 2033, si prevede che ben 127.000 infermieri saranno destinati al pensionamento, con un’anticipazione di 6.000 di essi già entro la fine dell’anno in corso. Tuttavia, preoccupa il fatto che solo un numero limitato di queste figure professionali verrà adeguatamente sostituito.