L’assegno del prossimo mese sarà un po’ più alto per i pensionati. Tutti i dettagli sugli aumenti delle pensioni.

Pensione dicembre 2023: tutti gli aumenti

Il decreto Anticipi, approvato dal governo il 16 ottobre 2023, evidenziava novembre come mese in cui i pensionati avrebbero ricevuto l’anticipo del conguaglio dell’adeguamento degli assegni. La data è stata spostata al 1° dicembre. Il prossimo mese gli assegni pensionistici degli italiani saranno un po’ più alti per la perequazione dei loro trattamenti pensionistici per l’inflazione del 2022. A questo si aggiunge anche la tredicesima, che quest’anno sarà un po’ più alta. Le cifre verranno pagate il 1° dicembre tramite bonifici, sia in banca che in posta, mentre si concluderanno il 5 dicembre i pagamenti in contanti presso gli uffici postali. L’aumento sarà dello 0,8% sulla pensione di dicembre, per compensare parzialmente l’inflazione aumentata dell’8,1%. Previsto anche l’arrivo degli arretrati del 2023 da gennaio fino a novembre. Anche la tredicesima sarà aumentata dello 0,8%.

Per effetto della Legge di Bilancio approvata a fine 2022, la rivalutazione piena del 100%, con annesso conguaglio, è garantita solo a coloro che percepiscono pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps, cioè pari a 2.101,52 euro lordi mensili. La rivalutazione sarà dell’85% per i trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo, del 53% tra 5 e 6 volte il minimo, del 47% tra 6 e 8 volte il minimo, del 37% tra 8 e 10 volte il minimo e del 32% oltre 10 volte il minimo Inps.

Il Bonus tredicesima

A tutto questo va aggiunto il Bonus 155 euro o Bonus tredicesima, ovvero un’erogazione supplementare alla pensione, di 154,94 euro, introdotta dalla Legge Finanziaria 2001 e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo. Il bonus tredicesima spetta a coloro che ricevono le pensioni dall’Inps, con l’esclusione dei trattamenti assistenziali, delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione. Nei cedolini di dicembre saranno assenti le ritenute addizionali comunali e regionali, già dilazionate sui precedenti mesi dell’anno.