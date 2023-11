Presto verrà accreditata la tredicesima mensilità a lavoratori dipendenti e pensionati. Scopriamo insieme la data in cui arriverà la tredicesima 2023.

Data tredicesima 2023: ecco quando arriva

Con l’arrivo di dicembre verrà accreditata la tredicesima mensilità a lavoratori dipendenti e pensionati. Per quanto riguarda pensioni, Assegno sociale, invalidità civile, la data di pagamento della tredicesima equivale al primo giorno bancabile, ovvero venerdì 1 dicembre. Per i dipendenti del settore privato la data di pagamento varia a seconda di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Generalmente la gratifica natalizia viene erogata entro la vigilia di Natale.

Data tredicesima 2023: le varie categorie

Per quanto riguarda il Ccnl Commercio, è previsto che la tredicesima debba essere pagata entro il 24 dicembre, ma il datore di lavoro è libero di decidere di anticipare la data. Il Ccnl Metalmeccanici prevede a sua volta il pagamento della tredicesima in occasione delle feste di Natale, solitamente alla Vigilia. Per i dipendenti statali le date di erogazione della tredicesima sono fissate dall’allegato 1 del decreto legge 350/2001. Gli insegnanti di scuole materne ed elementari riceveranno la tredicesima il 14 dicembre, mentre il personale insegnante supplente temporaneo il 16 dicembre. Per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa invece la data di erogazione è il 15 dicembre. Per gli altri dipendenti pubblici è il 16 dicembre.