Tredicesima detassata: proposta di riduzione di imposta per i redditi bassi

Il governo potrebbe implementare una detassazione della tredicesima per i redditi medio-bassi entro dicembre 2023, con l’obiettivo di stimolare i consumi durante le festività natalizie, ma rimane la questione delle risorse finanziarie.

Tredicesima detassata: pausa per la flat tax

Il governo Meloni pianifica la detassazione di tredicesime, straordinari e premi di produzione, mentre, come riporta il sito di trend-online.com, mette in pausa la flat tax incrementale per i dipendenti tramite un emendamento fiscale.

Il governo può impiegare fino a 24 mesi per attuare la delega fiscale, ma sta considerando di accelerare la detassazione delle tredicesime mensilità.

Tredicesima e coperture finanziarie

Il governo potrebbe iniziare a detassare la tredicesima nel 2023 per i redditi bassi, aumentando così il potere d’acquisto durante le festività.

Permane l’importante questione delle coperture finanziarie, come hanno dichiarato recentemente diversi membri del governo. Alcuni suggeriscono che una possibile soluzione potrebbe consistere nell’utilizzare fondi precedentemente destinati ad altre misure, ma utilizzati in quantità inferiore rispetto alle previsioni. Tutto dipenderà dall’ammontare effettivo delle risorse disponibili, che verrà definito in futuro.