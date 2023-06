Presentato emendamento per stabilire una tassazione agevolata per i lavoratori dipendenti con la delega fiscale

L’emendamento mette in pausa la flat tax destinata ai lavoratori dipendenti. Inoltre è prevista una tassazione agevolata sui premi di produttività, sulla corresponsione degli straordinari oltre una determinata soglia e per la tredicesima.

Agevolazioni per i dipendenti

Il comma dell’emendamento che prevedeva la flat tax viene sostituito con “l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima“.

Delega fiscale

Nell’emendamento dei relatori alla delega fiscale è prevista una periodicità mensile per quanto riguarda il versamento di acconti e saldi delle tasse sia per professionisti che per lavoratori autonomi.

La modifica fa riferimento alle “modalità di versamento dell’Irpef dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale“.

Distribuzione più equa

L’emendamento prevede anche che “mantenendo l’attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, senza penalizzazioni per i contribuenti”, “una più equa distribuzione” delle tasse “anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto“. L’intervento è “senza maggiori oneri per la finanza pubblica”.

