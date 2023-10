Novità in ambito pensioni con la nuova Quota 104, che prevede il taglio del 4% e l’età minima di 63 anni.

Pensioni Quota 104

Nuova stretta del governo sul pensionamento anticipato, con penalizzazioni dell’importo fino al 4% per chi esce con Quota 104.

Si guarda ai giovani e a coloro che fanno lavori in cui sono previsti contributi in maniera discontinua.

La legge di bilancio riduce le pensioni anticipate rispetto all’età di 67 anni, introducendo penalizzazioni per chi ha intenzione di uscire dalla propria professione.

Al tempo stesso dà la possibilità a chi non raggiunge l’importo di almeno 1,5 volte l’assegno sociale, di andare in pensione senza aspettare i 71 anni previsti per legge ad oggi.

La misura sulle pensioni in sintesi

Cerchiamo quindi di fare maggiore chiarezza. In primis, c’è da dire che ci sarà un cambiamento delle fasce per il recupero dell’inflazione. Resta al 100% la rivalutazione rispetto all’inflazione per gli assegni fino a 2.254 euro lordi.

I lavoratori con contributi discontinui possono riscattare i periodi di vuoto ma soprattutto, la novità che interessa di più è quella relativa alla soglia più bassa per le pensioni a 67 anni. La legge di bilancio infatti cancella la soglia minima per l’importo della pensione maturata di 1,5 volte l’assegno sociale. Rimangono invariati i 20 anni di contributi necessari.

La quota 103 diventa 104 e si potrà andare in pensione con 63 anni di età e 41 di contributi però ci sarà un taglio sull’importo, infatti la quota retributiva sarà un terzo del totale in media.

Infine, stretta anche su Ape Sociale e Opzione Donna: aumenta di 5 mesi l’età per l’accesso all’ammortizzatore sulle pensioni per caregiver, invalidi con una percentuale minima del 74% e chi fa un lavoro gravoso. In aumento anche l’età necessaria per Opzione Donna, che richiederà 61 anni.