Un evento musicale imperdibile

Il Capodanno a Roma si preannuncia come un evento straordinario, con un programma ricco di musica e significato. Il Circo Massimo ospiterà una serata indimenticabile, a partire dalle ore 21.30 del 31 dicembre, con ingresso gratuito per tutti. Tra gli artisti che si esibiranno, spiccano nomi illustri come Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Ma il clou della serata sarà senza dubbio la presenza dei Culture Club, guidati dal carismatico Boy George.

Un viaggio nella musica degli anni ’80

I Culture Club si presenteranno con una formazione di 11 elementi, pronti a far rivivere i successi dei loro primi due album, che hanno segnato un’epoca nella musica pop degli anni ’80. I brani iconici di Boy George e della sua band promettono di far ballare e cantare il pubblico, creando un’atmosfera di festa e nostalgia. L’evento non sarà solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere su temi importanti.

Messaggi di sensibilizzazione e ricordo

Durante la serata, ci saranno momenti dedicati a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale e sul valore della vita. In particolare, verrà ricordato Francesco Valdiserri, un giovane tragicamente scomparso in un incidente stradale. Il progetto “Il posto giusto. Una canzone per Francesco” vedrà sul palco i Cosmonauti Borghesi e gli Origami Smiles, la band di cui Francesco faceva parte. Questo tributo non solo onora la sua memoria, ma serve anche a lanciare un messaggio costruttivo alle future generazioni, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili alla guida.