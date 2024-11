Cappelli (Unem): neutralità tecnologica per la mobilità

Roma, 15 nov. (askanews) – “Dobbiamo parlare di trasporto in tutte le sue forme, non solo strada ma anche aereo e marittimo. L’elettrico è una valida tecnologia per alcuni tipi di trasporto, come quello leggero al quale affiancare i biocarburanti, negli altri settori non ha ancora quelle potenzialità tecnologiche per sostituire i carburanti”.

Così Arianna Cappelli, rapporti istituzionali ed enti locali Unem, in occasione della tavolta rotonda Tavola Rotonda: “Mobilità Sostenibile e Innovativa” promossa da Pilat&Partners.