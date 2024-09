Caprarica svela dei dettagli sorprendenti: "Provocerò l'ira dei sostenitori della principessa Diana".

Durante una recente edizione di Pomeriggio 5, il programma ha nuovamente affrontato il tema della famiglia reale britannica. Hanno invitato Antonio Caprarica, uno dei più conosciuti esperti di questioni reali. L’argomento del giorno, annunciato dalla conduttrice Myrta Merlino, era legato ai matrimoni che destano sogni, ma che spesso si concludono in divorzi, in particolare quelli del mondo dello spettacolo. Merlino ha citato esempi di matrimonivi velocissimi, come quello di Britney Spears che si è sposata con un amico d’infanzia per poi divorziare 50 ore più tardi.

Merlino ha poi introdotto l’esperto ospite, facendo riferimento ai matrimoni reali di cui ne sa molto, soprattutto quello di Carlo e Diana. Ha descritto l’amore tra Carlo e Camilla come poco empatico, ma con un forte legame quasi indistruttibile.

Caprarica ha poi spiegato le ragioni di come l’amore tra Carlo e Camilla sia duraturo nel tempo, in contrasto con quello tra Carlo e Diana che si è concluso con un divorzio. Inoltre ha affermato che Lady Diana non era adatta a diventare regina, prevendo le critiche dei fan di Diana.

Nella sua analisi del matrimonio di Carlo e Camilla, Caprarica ha sottolineato la presenza di una condivisione intellettuale e culturale profonda tra i due. Amanno le stesse cose e si divertono molto. Il loro legame è più forte rispetto alla semplice attrazione di un momento o del fascino che qualcuno può esercitare. La loro, ha concluso Caprarica, è la chimica dei sentimenti.

Infine, Caprarica ha commentato il matrimonio scherzoso di Britney, descrivendolo come in netto contrasto con i matrimoni solidi, ma preferibile rispetto a quelli coniugati nonostante la consapevolezza di un futuro insoddisfacente.

Voglio esprimere un pensiero che potrebbe indispettire i sostenitori di Diana. Un elemento che mi ha sempre infastidito è il modo in cui è stato valutato l’amore tra Carlo e Camilla, facendo intervenire la bellezza di Diana. Alcuni si chiedono ‘come sia possibile amare Camilla avendo avuto al proprio fianco Diana?’. Ma, cosa c’entra? Non si ama una persona solo per il suo aspetto fisico. In effetti, la responsabilità di Carlo non è unica. Diana si è inserita nella relazione con Carlo, immaginandosi di sposare un principe da fiaba. Non era predisposta a diventare regina! Non aveva l’educazione necessaria né era adatta per un simile incarico.

Camilla Parker Bowles, da avversaria di Diana a Regina consorte.