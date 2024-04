Aumentano i prezzi dei carburanti e la benzina arriva a raggiungere il massimo, a distanza di sei mesi. Scopriamo i dettagli e i dati che ne sono venuti fuori.

Carburanti, nuovi aumenti

Ebbene sì, si alzano ancora i prezzi dei carburanti. Ed a quanto pare, soprattutto per la benzina. Dopo circa sei mesi, infatti, la benzina arriva a raggiungere un nuovo massimo. L’ultima volta era stata ad ottobre dello scorso anno.

Aumento benzina, i dati

Cerchiamo adesso di capire i dati che riguardano i nuovi aumenti per la benzina. Per il self service, il costo medio di 1,911 euro per ogni litro. Prima il prezzo medio era di 1,900 euro a litro. Senza self service, il costo delle compagnie si aggira tra i 1,906 e 1,928 euro per ogni litro di benzina.

E il diesel?

Benzina ma non solo. Anche i prezzi dei carburanti diesel vedono un incremento dei prezzi per il self. Il Quotidiano Energia ha infatti comunicato gli ultimi dati analizzati a tal proposito. Che cosa ne è emerso? Che ad ora il prezzo medio per ogni litro corrisponde, in media, a 1,811 euro. Prima, invece, era di 1,803 euro per ogni litro.