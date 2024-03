Nel 2022 e nel 2024 il contributo era rivolto ai lavoratori dipendenti, anche se non a tutti indistintamente, i lavoratori della pubblica amministrazione non ne hanno avuto diritto

Svolgendo una rapida ricerca su Internet, decine di articoli suggeriscono che il famoso Bonus Benzina da 200 euro, introdotto dal governo Draghi nel 2022 come sostegno alla crisi energetica dovuta al conflitto in Ucraina e all’aumento dei prezzi del carburante, potrebbe essere richiedibile anche nel 2024.

Bonus benzina 2024: sarà ancora richiedibile?

Purtroppo, la risposta è negativa, l’Agenzia delle Entrate ha confermato a Tgcom24 che il contributo per l’acquisto di carburante non è incluso né nella legge di Bilancio né nel decreto Anticipi. La circolare n. 5/E, che espone le nuove misure per il Welfare aziendale, non menziona affatto il Bonus Benzina. Di conseguenza, per il 2024, l’agevolazione non è stata confermata, nonostante sia stata attiva negli anni precedenti.

Chi poteva beneficiare del Bonus Benzina da 200 euro? Nel 2022 e nel 2023, il beneficio era destinato ai lavoratori dipendenti, escludendo i dipendenti della pubblica amministrazione e gli autonomi. L’erogazione avveniva una tantum per coloro che utilizzavano l’auto sia per motivi di lavoro che personali, con un reddito annuo lordo inferiore ai 35.000 euro.

Bonus benzina 2024: è ancora richiedibile?

Come ottenere un beneficio simile nel 2024? Nonostante l’assenza del Bonus Benzina, il Governo ha innalzato la soglia dei fringe benefit soggetti a tassazione. Tuttavia, non sono previsti i 200 euro per l’acquisto del carburante, ma altri incentivi come i rimborsi per le utenze domestiche o l’affitto della prima casa.

Carta Dedicata a te: Il Governo ha confermato l’assegnazione per il 2024 di questa carta acquisti, sulla quale lo scorso anno era stato caricato il contributo per i rifornimenti di carburante. L’assegnazione avverrà automaticamente alle famiglie con un Isee fino a 15.000 euro, con precedenza per nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui uno minore di 14 anni.

Per risparmiare sull’acquisto di benzina, sono disponibili alternative come l’uso delle carte fedeltà dei gestori, le app dei distributori con sconti e l’acquisto di carte regalo scontate nei supermercati.