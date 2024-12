Carceri: Castellone (M5S), 'domani in visita a carcere Secondigliano'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Domani andrò a fare visita ai detenuti del carcere di Secondigliano. Accompagnata da don Salvatore Saggiomo, che ne è il cappellano, entrerò in uno dei penitenziari più grandi d’Italia". Lo annuncia la senatrice M5S e vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone.

"Attualmente -ricorda- nei nostri istituti di pena sono recluse 62.427 persone. Un numero che è in continua crescita, e che si scontra drammaticamente con la capienza dei nostri penitenziari. Un sovraffollamento impressionante, che in alcune strutture diventa addirittura drammatico. Ci sono carceri in cui i detenuti sono costretti a vivere in celle che sono al di sotto dei limiti minimi di spazio stabiliti dalla Cassazione di tre metri quadrati per persona. Nella maggioranza dei casi inoltre il carcere non è un luogo di rieducazione, come invece il nostro sistema giuridico prevederebbe, bensì di punizione in condizioni disumane che si riflettono sui detenuti ma anche sugli agenti di polizia penitenziaria che vi lavorano. Quest’anno siamo già ad 89 suicidi tra i detenuti e 7 tra gli agenti di polizia".

"In questo quadro sconfortante, quello di Secondigliano che visiterò domani -conclude Castellone- rappresenta una vera eccellenza. Nel padiglione Mediterraneo del carcere è nata una sartoria dove i detenuti possono imparare un mestiere, quello del sarto, che richiede impegno, attenzione e creatività. Nel carcere di Secondigliano è nato anche un polo universitario in collaborazione con la mia università, la Federico II di Napoli, e lo scorso anno si sono laureati i primi detenuti".