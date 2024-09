Carlo Conti, al Festival di Sanremo, desidera avere due cantanti per realizzare un "grande colpo".

Nelle ultime settimane, Carlo Conti si è lanciato nell’organizzazione del Festival di Sanremo 2025, ascoltando le canzoni dei giovani artisti e immaginando chi potrebbe salire sul palco del Teatro Ariston. Conti ha dichiarato che l’accento sarà puntato sulle tracce musicali, perciò la selezione dei partecipanti si fonderà sulla qualità musicale piuttosto che sulla notorietà dei big. Nonostante ciò, confessa di avere qualche preferenza, come è accaduto con Amadeus. “Inizierò ascoltando le canzoni dei nuovi ingressi, per poi passare ai big. Al cuore di tutto ciò vi saranno le melodie. Se inviterò qualche big in base ai miei gusti personali? Prima darò ascolto alle canzoni, dopo penserò all’invio dei big. Se sono preoccupato per l’ingente lavoro? Meno che in passato. Quando mi occupavo delle edizioni precedenti, ero anche occupato con L’Eredità, adesso non ho impegni giornalieri”. Carlo Conti ha condiviso il suo sogno per il Festival di Sanremo con Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, affermando di voler riportare sul palco del Teatro Ariston due icone della manifestazione musicale, Al Bano Carrisi e Romina Power: “Al Bano ha la melodica perfetta per conquistare il cuore del pubblico ed entusiasmare anche i critici più duri. Carlo Conti sarebbe euforico di averlo tra i big sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, però mira al ritorno della coppia Al Bano e Romina Power. Carlo desidera consliutamente Al Bano, purché si presenti con Romina. Al Bano e Romina non avranno altro che accettare questa condizione. L’iniziativa si preannuncia impegnativa per Carlo, che dovrà fare i conti sia con un budget limitato, sia con le complicate questioni personali e familiari tra i due illustri ex”.

Riuscire a persuadere Al Bano non sarà un’impresa complicata, data la sua espressa volontà negli ultimi mesi di voler ritornare a partecipare al Festival di Sanremo. Tuttavia, rimane da stabilire se sarà disposto a farlo insieme all’ex coniuge.