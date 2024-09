Carlo Conti è apparso al TG 1 per discutere di Sanremo: ha commentato sui pezzi musicali presentati dai cantanti famosi e emergenti.

Carlo Conti, nel corso di un'intervista al TG1, ha rivelato di essere già al lavoro per il prossimo Festival di Sanremo e di aver ricevuto e ascoltato molte delle canzoni proposte dai big. Conti ha annunciato che i nomi dei concorrenti in gara verranno divulgati a dicembre. Ha inoltre espresso incertezza sulla presenza di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni sul palco dell'Ariston. Ricorda la propria dedizione e responsabilità durante i precedenti festival, rivelando come una volta si svegliava nel cuore della notte preoccupato per una canzone che aveva scartato.

Nella stessa serata in cui Amadeus esordisce con Chissà Chi è e Suzuki Music Party sul canale Nove, Carlo Conti appare sul TG1 per condividere notizie sul prossimo Festival di Sanremo (una coincidenza?). Carlo ha svelato che ha già ricevuto e ascoltato molte delle canzoni inviate dai big e ha annunciato che divulgherà i nomi dei concorrenti in gara a dicembre. “Siamo già all’opera e abbiamo tempo fino all’otto di ottobre per ricevere le canzoni delle nuove proposte. Sto già ascoltando diverse canzoni dei big. Un talent show parallelo ci aiuterà a scoprire chi avrà l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston per le nuove proposte durante le cinque serate. I migliori si esibiranno al Festival. Sto ascoltando una grande varietà di canzoni che mi mettono in difficoltà per la loro bellezza. C’è di tutto: melodia, canzoni impegnate, musica dance. Ascolto prima le canzoni a basso volume, poi le riascolto con maggiore attenzione”, ha detto Carlo Conti sul prossimo Festival di Sanremo.

“Mi sono sempre sentito molto responsabile: mia moglie mi racconta che durante i precedenti Festival mi svegliavo nel cuore della notte, assalito dall’incertezza su una canzone che magari avevo scartato. Le canzoni, i cantanti in gara, questo è il cuore del festival, tutto il resto è solo un contorno. Mi sono accorto che qualcosa stava cambiando al mio ultimo festival, dopo il podio composto da Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia ed Ermal Meta, due artisti che l’anno precedente erano tra le Nuove Proposte e un grande icona della musica. Mi sono reso conto di questo quando il record di visualizzazioni di Occidentali’s Karma, la canzone vincitrice, divenne la notizia più importante nelle settimane seguenti.”

Potrebbe non essere necessario ospitare il Festival se la potenza musicale da sola sarà sufficiente per sostenerlo. Quanto alla presenza di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ho dei dubbi. Sarebbe semplicemente troppo ovvio!