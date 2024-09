Carola Rackete ha espresso il suo sostegno per l'uso di armi a Kiev, sostenendo che chi appartiene alla sinistra dovrebbe schierarsi con gli oppressi.

L'ex capitano della Sea Watch 3 e attuale eurodeputata, Carola Rackete, ha esposto il suo sostegno per gli aiuti militari all'Ucraina durante una sessione del Parlamento europeo. Secondo Rackete, il pacifismo include il sostegno attivo ai popoli oppressi e dunque la sinistra dovrebbe appoggiare l'Ucraina fornendo armi a Kiev, come ha dichiarato in un'intervista a La Stampa.

Carola Rackete, ex capitano della Sea Watch 3 e attuale eurodeputata, ha esposto la sua opinione sul conflitto che vede coinvolto l’Ucraina, spiegando il suo voto favorevole agli aiuti militari per il Paese durante una sessione del Parlamento europeo. Secondo Rackete, la sua visione del pacifismo include un sostegno attivo per coloro che sono oppressi. Perciò, sostiene che la sinistra dovrebbe appoggiare l’Ucraina fornendo armi a Kiev. Queste sue posizioni sono state espresse in una recente intervista su La Stampa: “Il principio di sinistra è sostituire gli oppressi” ha dichiarato Rackete, aggiungendo “Ecco perché dovremmo consegnare missili a Kiev”. Prima della sua carriera come europarlamentare, Rackete era il comandante della Sea Watch 3.