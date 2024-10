Carta del docente 2024: ecco cosa comprare con il voucher

Carta del Docente 2024: cosa comprare? Da libri a tablet, passando per corsi e biglietti culturali. Le migliori opzioni per gli acquisti con il bonus

La Carta del Docente 2024-2025, al via dal 14 ottobre 2024, offre ai docenti di ruolo un bonus di 500 euro da spendere in una vasta gamma di prodotti e servizi per l’arricchimento professionale e personale.

Carta del Docente 2024: ecco cosa acquistare con il bonus

I beneficiari possono investire in risorse educative come libri, sia cartacei che digitali, utili per l’aggiornamento delle proprie conoscenze e per la preparazione delle lezioni. La carta consente inoltre l’acquisto di biglietti per eventi culturali, tra cui mostre, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, ampliando così gli orizzonti culturali degli insegnanti.

Un’importante opportunità offerta dal bonus è l’accesso a corsi di formazione e aggiornamento professionale, essenziali per mantenere le competenze didattiche al passo con le evoluzione del settore educativo.

La carta permette anche l’acquisto di dispositivi elettronici come computer, tablet e e-reader, strumenti sempre più indispensabili nella didattica moderna. Questi dispositivi possono essere utilizzati sia per la preparazione delle lezioni che per l’uso in classe, facilitando l’integrazione della tecnologia nell’insegnamento.

Altri acquisti possibili includono software educativi, abbonamenti a riviste specializzate e materiali per attività creative e laboratoriali. La flessibilità della carta consente ai docenti di scegliere come allocare i fondi in base alle proprie esigenze specifiche.

Per usufruire del bonus, i docenti devono accedere al portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite SPID o CIE, generando buoni spendibili presso negozi fisici e online aderenti all’iniziativa.