Casa: Manfredi, 'serve grande piano, diritto alla casa è prima richiesta a noi sindaci'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "In Italia ci sono 60 milioni di case. Non sono poche. Ma c'è un problema di indisponibilità Ad esempio sull'edilizia pubblica promuovere un piano di riqualificazione dell'esistente significa rendere disponibile un patrimonio edilizio indisponibile perchè si tratta di casa non abitabili". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, all'iniziativa in corso al Nazareno sul diritto alla casa.

"C'è il tema degli affitti brevi che va regolato con legge nazionale e che certamente sottrae patrimonio, una migliore regolazione evita i fenomeni di concentrazioni che determinano la desertificazione dei centri storici. Poi c'è anche il tema della residenzialità studentesca. C'era una parte del Pnrr prevista per questo ma è stata un fallimento. C'è anche un altro tema: quello delle case per chi lavora. Penso alle località turistiche dove non si trova personale anche perchè non ci sono case. Di contro abbiamo il problema della desertificazione dei piccoli centri interni".

"Quindi un grande piano, anche europeo, è indispensabile. Oggi la prima richiesta che viene fatta dalla persone è avere la possibilità di avere una casa, per noi sindaci è la richiesta più grande che ci viene fatta. E' una delle priorità da mettere in campo. Casa, sanità, salario: questi sono i temi. E noi sindaci daremo il massimo contributo possibile".