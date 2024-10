Caserta, WWF: "Packaging incide su questioni ambientali"

Roma, 21 ott. (askanews) – Ridurre l’utilizzo degli imballaggi e per impattare positivamente sulla gestione dei rifiuti: questi i temi che sono stati al centro dell’evento svoltosi oggi a Roma ‘Sceglilo sfuso o riciclabile’, durante il quale è stato presentato lo studio omonimo condotto da Altroconsumo in collaborazione con l’Istituto per la Competitività. Lo studio si inserisce all’interno del progetto ‘Sceglilo sfuso o riciclabile’, progetto finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5.

Sui temi affrontati nel corso del convegno è intervenuto Dante Caserta, Responsabile Affari Legali e Istituzionali WWF Italia: “È necessaria una collaborazione molto forte da parte delle associazioni, sia dei consumatori che delle associazioni ambientaliste, da parte delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. Il tema del packaging è un tema molto importante che incide pesantemente anche sulle questioni ambientali, sia climatiche ma anche dal punto di vista del rilascio di questi materiali in natura come sappiamo, in particolare per quanto riguarda il tema della plastica. È importante andare nella direzione giusta per rendere la nostra presenza sul pianeta il più sostenibile possibile”.