Caso Garlasco: consulenza pm, c'è Dna Sempio su due unghie di Chiara (2)

(Adnkronos) – La consulenza è data 5 febbraio 2024, il che indica che le indagini per una riapertura del caso di Garlasco sono iniziate da diversi mesi, anche se la notizia del nuovo indagato è recente. Nel fascicolo della procura – che contiene le relazioni fatte dalla difesa che insinua dubbi su Sempio e sulla misura delle impronte insanguinate lasciate dalle scarpe sul pavimento di casa Poggi – c'è anche l'elenco dei reperti su cui la Procura chiede approfondimenti genetici.

E, in una riga, c'è anche il riferimento – anticipato da La Provincia Pavese – di alcuni sequestri di spazzatura compiuti, nel novembre 2023, davanti a casa di una parente di Sempio, fuori dall'abitazione dell'indagato e davanti al negozio in cui lavora. Tra gli oggetti che saranno a disposizione di consulenti e perito per l'incidente probatorio ci sono quattro mozziconi di sigarette, quattro fazzoletti di carta e uno stuzzicadenti. Alla fine del 2023 risultano prelevate anche le impronte di Andrea Sempio sulla maniglia della portiera della sua auto. Che tipo di accertamento sia stato compiuto non è chiaro.