Caso Garlasco: legale Venditti ricorre a Riesame Brescia contro nuovo sequestro

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti fa ricorso, tramite il suo legale Domenico Aiello, al Tribunale del Riesame di Brescia contro il nuovo sequestro disposto dalla Procura di Brescia nel caso Garlasco che vede l'ex magistrato indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito dietro pagamento di denaro l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi.

La difesa chiede la restituzione dei dispositivi sequestrati lo scorso 26 settembre che comprendono tra l'altro tre pc portatili, un cellulare e un paio di hard disk. Per la difesa si tratta di una violazione della privacy di fronte alla richiesta di avere libero accesso – a partire dal 2014 e fino ad oggi – a contenuti personali senza indicare quali siano le parole chiavi della ricerca per trovare le prove della presunta corruzione. Una genericità della richiesta che ha già portato il Riesame di Brescia a bocciare la prima richiesta di sequestri informatici chiesti dal procuratore capo Francesco Prete e dal pm Claudia Moregola.