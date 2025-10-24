Milano, 24 ott. (Adnkronos) – "Sono assolutamente tranquillo, tutto bene". Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, appare calmo quando lascia, dopo circa tre ore, l'istituto di Medicina legale dove è stato convocato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, per effettuare misurazioni antropometriche che serviranno a chiarire la dinamica del delitto di Garlasco.
Home > Flash news > Caso Garlasco: Sempio dopo accertamenti, 'sono assolutamente tranquillo&...
Caso Garlasco: Sempio dopo accertamenti, 'sono assolutamente tranquillo'
Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono assolutamente tranquillo, tutto bene". Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, appare calmo quando lascia, dopo circa tre ore, l'istituto di Medicina legale dove è stato convocato dall'antropologa forense...