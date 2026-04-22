Iran, tregua prorogata ma Hormuz resta il nodo decisivo

Milano, 22 apr. (askanews) – Donald Trump prolunga la tregua con l’Iran, ma lascia in piedi il blocco navale e mantiene alta la tensione su Hormuz, il passaggio chiave per il petrolio mondiale. Il presidente americano definisce questa misura “un enorme successo” e sostiene che riaprire subito lo stretto renderebbe più difficile arrivare a un accordo con Teheran.Sul piano diplomatico il negoziato resta fermo.

La Casa Bianca ha fatto sapere che il vicepresidente JD Vance non partirà per il Pakistan, dove avrebbe dovuto guidare un nuovo tentativo di colloquio. Da Teheran arriva una chiusura altrettanto netta: i media iraniani hanno riferito che la delegazione non andrà a Islamabad e hanno liquidato questo passaggio, almeno per ora, come “una perdita di tempo”.L’Iran continua a dire di essere pronto a negoziare, ma a una condizione: prima Washington deve togliere il blocco.

Intanto risale la tensione nello Stretto di Hormuz. I pasdaran rivendicano colpi d’arma da fuoco contro una nave portacontainer che, secondo la loro versione, avrebbe ignorato gli avvertimenti.Secondo la testata statunitense Axios, Washington aspetta per oggi un segnale della Guida suprema Mojtaba Khamenei sull’ultima proposta americana. Da quella decisione si capirà se i colloqui possono ripartire oppure se nello Stretto di Hormuz continueranno blocco, incidenti e minacce.