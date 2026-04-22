Il Papa chiede "legge e giustizia" in Guinea Equatoriale

Malabo, 22 apr. (askanews) – Papa Leone XIV ha esortato la Guinea Equatoriale a mettersi “al servizio della legge e della giustizia”, nel primo giorno della sua visita in questo Paese autoritario, uno degli Stati più chiusi dell’Africa e regolarmente accusato di violazioni dei diritti umani. Il Pontefice, nato negli Stati Uniti, si trova nella nazione ispanofona per la quarta e ultima tappa del suo lungo tour di 11 giorni nel continente.Nella prima giornata pubblica di Papa Leone in Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV ha ricevuto una calda accoglienza alla popolazione e ha incontrato anche gli studenti durante una cerimonia presso l’Università Nazionale a Malabo.

Nel suo tour africano, ha pronunciato forti parole in difesa dei diritti umani e della pace.