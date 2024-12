Caso Saguto: Pg Caltanissetta, 'utilizzabili intercettazioni ex direttore Dia Nasca'

Caltanissetta, 5 dic. (Adnkronos) – La Procura generale di Caltanissetta a inizio udienza nel processo d'appello all'ex giudice Silvana Saguto si è opposta alla richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni dell'imputato Rosolino Nasca, l'ex Direttore della Dia di Palermo. "Riteniamo che la corruzione sia un reato a concorso necessario, ci sono il corrotto e il corruttore. Quindi, se le intercettazioni erano state fatte per Silvana Saguto, non possono non essere utilizzabili per Nasca", ha detto il sostituto procuratore generale che rappresenta l'accusa in aula, Gaetano Bono. La Corte d'Aeppllo si è ritirata in Camera di consiglio per decidere.