Le indagini e gli interrogatori in merito all’inchiesta in Liguria, che ha portato il governatore Toti agli arresti domiciliari vanno avanti. Le dichiarazioni del legale del presidente di Regione.

Caso Toti, le dichiarazioni del legale: “Valutiamo quando depositare istanza”

“Stiamo ancora decidendo se depositare istanza di revoca dei domiciliari oggi o nei prossimi giorni” ha dichiarato il legale di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ai domiciliari per corruzione e falso. Il legale ha spiegato che stanno cercando di capire quando procedere, tenendo conto che si tratta di cose da non fare con la fretta.

Caso Toti, il legale: “Vogliamo sondare i pubblici ministeri”

Giovanni Toti è stato interrogato per otto ore dai magistrati Luca Monteverde e Federico Manotti con il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. “Vogliamo sondare anche i pubblici ministeri. Il primo passaggio è capire la loro posizione. Le cose, nei processi penali, non vanno fatte di fretta ma con calma. In questi casi la fretta non porta mai a cose buone” ha concluso il legale.