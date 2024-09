Caso Viadana: donna assassinata nel garage, imputato per omicidio intenzionale.

Un adolescente di 17 anni è stato arrestato per l'omicidio di Maria Campai, 42enne di origine romena, a Viadana, Mantova. La donna, che aveva conosciuto il ragazzo online, era scomparsa il 19 settembre dopo un incontro con lui. Il cadavere è stato trovato nel giardino di una casa abbandonata. Le indagini, guidate dalla Procura per i Minorenni di Brescia, continuano per determinare il motivo dell'omicidio, che sembra essere avvenuto per soffocamento, dopo un colpo alla testa con un oggetto pesante.