Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova la segretaria del Pd, Elly Schlein, parteciperà ai funerali di Stato dei carabinieri uccisi nell’esplosione di Castel d’Azzano. Si legge in una nota del Pd.
Castel D'Azzano: domani Schlein a funerali di Stato carabinieri
