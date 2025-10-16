Home > Flash news > Castel D'Azzano: domani Schlein a funerali di Stato carabinieri

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova la segretaria del Pd, Elly Schlein, parteciperà ai funerali di Stato dei carabinieri uccisi nell’esplosione di Castel d’Azzano. Si legge in una nota del Pd.