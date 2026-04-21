Il Teatro alla Scala inaugura il Salone del Mobile 2026 con il concerto della Filarmonica della Scala

In occasione del Salone del Mobile 2026 (21-26 aprile), il Teatro alla Scala rinnova la sua storica collaborazione ospitando la serata ufficiale di apertura della manifestazione.
L’evento inaugurale del 2026 prevede un concerto della Filarmonica della Scala, diretta dal Maestro Michele Mariotti, con la partecipazione del pianista Giuseppe Albanese.
Questa serata speciale celebra l’incontro tra l’eccellenza del design internazionale e l’istituzione culturale simbolo di Milano.
Dettagli della Serata e della Collaborazione
Concerto Inaugurale: Per il sesto anno consecutivo, la Fondazione Teatro alla Scala accoglie la comunità del design per dare il via alla Design Week.