La serata di oggi 21 aprile vedrà per le principali reti Rai il ritorno di “Belve” su Rai 2 dopo un periodo di pausa e naturalmente il format ideato da Francesca Fagnani vedrà la presenza di ospiti illustri che si confideranno con lei rispondendo alle domande più scottanti e catturando l’interesse del pubblico.

Tra gli ospiti anche una stella della musica italiana.

Gli ospiti della puntata di oggi, 21 aprile

Il format di “Belve” non cambia, ci saranno sempre tre ospiti scelti dalla Fagnani e dagli autori che si confideranno rispondendo alle domande pungenti della conduttrice che ha analizzato con attenzione la storia di vita e la carriera di questi personaggi famosi.

Oggi l’attenzione sarà divisa tra l’universo musicale e quello dello spettacolo, difatti saranno ospiti l’attrice e icona degli anni 80 Brigitte Nielsen e Shiva oltre ad Elettra Lamborghini.

Elettra e il suo arrivo (finalmente) nel programma

Elettra Lamborghini è riuscita finalmente ad arrivare a “Belve” in qualità di ospite, dopo la mancata liberatoria firmata nel 2022 che le ha impedito un debutto anticipato, ora l’attenzione dei fans è tutta su ciò che dirà la cantante.

Le anticipazioni riguardano una domanda relativa al passato di Elettra, nella quale si era definita bisessuale, Fagnani le chiede se è una fase passata, Lamborghini risponde definendosi “maritosessuale” e svela un retroscena legato alla recente vacanza a Miami – “Vedevo questi maschioni con la tartaruga… Io con questi manco se mi pagassero”. – Chiarisce quindi il suo amore per Afrojack.

Il meglio però arriva quando svela il peggior difetto, come riporta AdnKronos questo è la passera – “La mia mi fa penare, più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. Fagnani incalza – “Tutti chi?” ed Elettra risponde – “Gli Uomini!” – “La mia ha qualche problema” conclude.

Cresce l’interesse per l’intervista completa alla cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo portando sul palco “Voilà”. Appuntamento alle 21:20 su Rai 2.