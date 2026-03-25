Omaggio a Gino Paoli: maxischermo in piazza De Ferrari e brani in sottofondo

La facciata del palazzo della Regione Liguria a Genova si è trasformata in un grande schermo luminoso per rendere omaggio a Gino Paoli, il cantautore appartenente alla Scuola Genovese scomparso all’età di 91 anni. L’iniziativa, visibile in piazza De Ferrari, accompagna le immagini con la riproduzione in diffusione dalla Sala della Trasparenza di alcune delle canzoni che hanno segnato la carriera dell’artista, creando un momento collettivo di ricordo e partecipazione cittadina.

Già nel pomeriggio la melodia di pezzi come Sapore di sale, Il cielo in una stanza e Una lunga storia d’amore è stata veicolata nell’area intorno al palazzo, permettendo a passanti e residenti di ritrovarsi attorno a un tributo sonoro che unisce memoria personale e patrimonio culturale. L’uso combinato di immagini sul maxischermo e di diffusione audio mira a sottolineare il ruolo pubblico della musica come strumento di riconoscimento sociale.

Il gesto delle istituzioni e il luogo simbolo

La scelta di accendere il maxischermo sulla sede regionale ha una valenza simbolica: trasformare un edificio istituzionale in un palcoscenico per il ricordo pubblico. Piazza De Ferrari, centro nevralgico di Genova, diventa così un punto di incontro dove la città manifesta rispetto e gratitudine nei confronti di un artista che ha contribuito a definire l’identità musicale locale. L’azione si inscrive nelle pratiche comuni di omaggio pubblico, dove la luce e il suono fungono da mediatori emotivi tra istituzioni e comunità.

La trasmissione dalla Sala della Trasparenza

La voce e le melodie emesse dalla Sala della Trasparenza sono state selezionate per rappresentare le tappe più note della produzione di Gino Paoli. La trasmissione ha avuto l’obiettivo di raggiungere sia chi percorre le vie del centro sia chi osserva il maxischermo da lontano, offrendo una fruizione corale dell’omaggio. Questo tipo di diffusione sottolinea come la musica possa essere integrata nelle pratiche istituzionali per favorire un ricordo condiviso.

Il valore culturale delle canzoni e la Scuola Genovese

Le canzoni proposte durante l’omaggio non sono soltanto successi commerciali, ma rappresentano un nodo importante nella storia della Scuola Genovese e del panorama musicale italiano. Brani come Sapore di sale e Il cielo in una stanza hanno attraversato generazioni, contribuendo a fissare immagini, sensazioni e linguaggi propri di un’epoca. L’omaggio pubblico ricorda non solo l’autore ma anche il contesto artistico che ha permesso a quelle note di diventare patrimonio collettivo.

Tra memoria personale e patrimonio collettivo

Quando una città risponde a una perdita con un gesto visibile, si attiva un processo che lega la memoria individuale a quella comunitaria. Le immagini proiettate sul maxischermo e le tracce audio servono da catalizzatori: evocano ricordi personali, stimolano conversazioni e consolidano la figura dell’artista nel racconto pubblico. In questo senso l’omaggio è uno strumento per elaborare il lutto collettivo e per celebrare un’eredità culturale condivisa.

Reazioni e significato per la città

La risposta dei cittadini e dei passanti alla proiezione e alla musica è stata segnata da silenzi, applausi e soste davanti al palazzo regionale. Questi gesti spontanei mostrano come l’arte si inserisca nelle dinamiche urbane, diventando elemento di coesione sociale. Per molti, l’omaggio ha rappresentato un’occasione per riscoprire brani legati a momenti personali, per altri un modo per riconoscere pubblicamente il contributo di Gino Paoli alla storia culturale di Genova e dell’Italia.