Ricordo di Fabrizio Frizzi: l'omaggio di Antonella Clerici

La conduttrice celebra il suo amico scomparso in un giorno speciale.

Un tributo speciale

La puntata di oggi di “E’ sempre mezzogiorno” ha assunto un significato particolare per Antonella Clerici, che ha voluto rendere omaggio al suo caro amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso sette anni fa a causa di una malattia. La conduttrice, visibilmente commossa, ha condiviso il suo dolore e la sua gratitudine per aver conosciuto un uomo così speciale. “E’ sempre nel mio cuore”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di ricordare Frizzi in ogni occasione significativa.

Un legame indissolubile

La loro amicizia risale agli anni ’90, quando si sono incontrati in Rai. Da quel momento, hanno condiviso non solo momenti di gioia, ma anche sfide e difficoltà. Antonella ha sempre descritto Fabrizio come una persona genuina, umile e sempre pronta a sostenere gli altri. Questo legame profondo ha fatto sì che, anche nei momenti più bui della vita di Frizzi, Antonella fosse al suo fianco, offrendo supporto e incoraggiamento.

Un’eredità indelebile

La morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama televisivo italiano. Il conduttore, che aveva solo sessant’anni, è deceduto a causa di un’emorragia cerebrale, dopo aver affrontato una serie di problemi di salute che lo avevano costretto a un lungo periodo di recupero. La sua scomparsa ha colpito profondamente non solo i suoi cari, ma anche il pubblico che lo amava. Il funerale, celebrato nella Chiesa degli Artisti a Roma, ha visto la partecipazione di migliaia di persone, un chiaro segno dell’affetto e della stima che Frizzi aveva guadagnato nel corso della sua carriera.