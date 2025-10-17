Castel D'Azzano: Fratoianni, 'Salis come tutti noi si è stretta al dolore famiglie 3 carabinieri'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Ilaria ha scritto che si stringe a fianco delle famiglie e al dolore per tre persone che hanno perso la vita, tre lavoratori di questo Paese, tre Carabinieri, così come tutti noi abbiamo espresso con tristezza io, Angelo Bonelli e molti altri esponenti di Avs...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Ilaria ha scritto che si stringe a fianco delle famiglie e al dolore per tre persone che hanno perso la vita, tre lavoratori di questo Paese, tre Carabinieri, così come tutti noi abbiamo espresso con tristezza io, Angelo Bonelli e molti altri esponenti di Avs tutta la nostra nostra solidarietà e il nostro dolore di fronte a una tragedia che ha colpito tre persone che stavano lavorando".

Così Nicola Fratoianni di Avs intervistato su Skytg24 nel corso di Sky Live in Roma.

"Poi ogni tragedia ha bisogno di essere letta anche in una dimensione più generale – prosegue – oggi è il giorno del funerali e non è il momento certo di fare questa lettura, verrà anche questo momento com’è giusto che avvenga sempre".

"Quando ci troviamo di fronte a tragedie che non sono mai soltanto il frutto di gesti isolati, che vanno naturalmente condannati senza alcuna esitazione perché hanno naturalmente un profilo che deve essere sanzionato per quello che hanno determinato e su questo non c’è il minimo dubbio. Di fronte a questa vicenda il punto decisivo mi pare la tragedia che ha colpito tre persone sul lavoro", conclude.