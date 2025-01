A Catania, nel rione San Giovanni Galermo, una forte esplosione causata da una fuga di gas metano ha provocato il crollo di una palazzina a tre piani, con 14 feriti e quello che sembrava un disperso, poi ritrovato.

Ritrovato il disperso a seguito dell’esplosione della palazzina a Catania

Nel numero dei feriti si contano tecnici del gas, vigili del fuoco e residenti, alcuni riportanti ustioni e traumi più seri. L’area tutt’intorno è stata evacuata, con circa 150 persone che hanno ricevuto assistenza presso strutture temporanee. Nella notte, inoltre, è stato rintracciato l’uomo che si temeva potesse essere rimasto sotto le macerie della palazzina. A seguito dell’esplosione si era scatenato il panico tra i residenti ed è a quel punto che l’uomo, dato per disperso, si sarebbe allontanato dalla zona a seguito dell’esplosione.

L’uomo si era allontanato in preda al panico

Ne ha dato la notizia il sindaco di Catania, Enrico Trantino, rassicurando i cittadini e annunciando il ritrovamento dell’uomo in buone condizioni. L’allerta era nata dopo che un familiare che lo aveva cercato aveva riferito di non riuscire a trovarlo. Tuttavia, alcuni dei presenti avrebbero riferito di averlo visto fuggire dopo il boato che ha scatenato anche un incendio. La sua scomparsa aveva fatto temere il peggio, dato il grave stato in cui si trovava l’edificio coinvolto, anche se il rapido intervento delle autorità e la collaborazione dei residenti hanno fatto in modo che la situazione venisse prontamente chiarita.