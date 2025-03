Cdp, Vietti: "Finanziarie regionali sono un elemento chiave per il supporto alle imprese"

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Le Finanziarie regionali sono un elemento chiave per il supporto alle imprese e per la crescita economica dei territori. Oggi, la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con la Conferenza delle Regioni assume un ruolo fondamentale per rafforzare le sinergie ...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Le Finanziarie regionali sono un elemento chiave per il supporto alle imprese e per la crescita economica dei territori. Oggi, la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con la Conferenza delle Regioni assume un ruolo fondamentale per rafforzare le sinergie tra pubblico e privato, e per ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili a favore delle comunità locali. L'alleanza con Cdp ha permesso di attivare progetti di grande impatto, come i Basket Bond, che hanno favorito l’accesso al credito per le pmi locali. L’obiettivo è ora continuare su questa strada, innovando gli strumenti finanziari e promuovendo una riforma dello status giuridico delle Finanziarie regionali, che consenta a queste ultime di operare con maggiore efficienza, rispondendo meglio alle esigenze del mercato e alle sfide di sviluppo del Paese”. Lo sottolinea il presidente dell’Anfir, Michele Vietti, in occasione del rinnovo dell'allenza con Regioni e Finanziarie.