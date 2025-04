Cecchettin: Ronzulli, 'si infierisce contro memoria Giulia e dolore padre'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Come si fa ad escludere l’aggravante della crudeltà di fronte ad un omicidio avvenuto con 75 coltellate? Come si fa a sostenere l’assurda teoria che Filippo Turetta non abbia voluto infierire contro Giulia Cecchettin, ma abbia massacrato la ragazza...

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Come si fa ad escludere l’aggravante della crudeltà di fronte ad un omicidio avvenuto con 75 coltellate? Come si fa a sostenere l’assurda teoria che Filippo Turetta non abbia voluto infierire contro Giulia Cecchettin, ma abbia massacrato la ragazza tirando tutti quei fendenti alla cieca solo per inesperienza? Affermazioni del genere avremmo potuto aspettarcele da un avvocato difensore, ma mai avremmo potuto immaginare di leggerle nero su bianco nelle motivazioni di una sentenza, da parte di un collegio giudicante. Questo sì che è un modo di infierire contro la memoria di Giulia e il dolore di suo padre”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.