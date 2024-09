Cecere e Petrarolo si confrontano con Mariavittoria: "Quali parole ci ha rivolto a quelle ore notturne?"

Nella terza puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di far nominare i concorrenti in Mystery Room. Il gruppo composto da ex star di Non è la Rai ha nominato Ilaria Clemente, ma avrebbe preferito scegliere qualcuno al di fuori del loro gruppo. In seguito, Pamela Petrarolo ha espresso la sua frustrazione per la vicinanza tra Mariavittoria e Tommaso. Dopo una crisi emotiva, Eleonora Cecere ha sofferto un malessere fisico e ha chiesto di chiamare suo marito. Secondo Enzo Paolo Turchi, il suo disturbo potrebbe essere causato da un'eccessiva assunzione di verdure. Cecere, pur afflitta da mal di stomaco, ha rifiutato di uscire per evitare il freddo.

Durante la terza puntata del Grande Fratello, le nomination sono state animate dalla decisione di Alfonso Signorini di far nominare i concorrenti della prima puntata l’uno con l’altro in Mystery Room, cioè faccia a faccia. Il team formato dalle star di Non è la Rai, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, hanno nominato a malincuore Ilaria Clemente, affermando che “avrebbero preferito nominare una persona non appartenente a questo gruppo di concorrenti”.

Più tardi, in una conversazione con Luca Calvani, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo hanno rivelato che avrebbero in realtà desiderato nominare Mariavittoria Minghetti al posto di Ilaria Clemente. Pamela Petrarolo ha poi esposto la sua frustrazione sull’attuale vicinanza tra Mariavittoria e Tommaso, rivelando che Mariavittoria aveva precedentemente definito Tommaso solo un amico e troppo giovane per lei.

Poco tempo dopo l’esplosione emotiva, Eleonora Cecere, una delle ex protagoniste di Non è la Rai, si è ritirata in bagno lamentando malessere. Preoccupate per il suo stato, le sue due colleghe le hanno suggerito di recarsi al confessionale e di chiedere di poter chiamare suo marito se necessario. Enzo Paolo Turchi ha suggerito che le sue condizioni potrebbero essere dovute a un eccesso di verdure nelle sue dieta, che potrebbero fermentare e causare disagi.

Eleonora Cecere è stata ripresa di nuovo dalla regia intorno alle due di notte. Ha comunicato che si sentiva un po’ più in forma, benché ancora afflitta da un forte mal di stomaco. “Sono ancora indisposta, il mio ventre è gonfio. Ma per fortuna, sto un po’ meglio adesso.” ha detto. Ha rifiutato di uscire perché faceva freddo e temeva che avrebbe peggiorato la sua condizione. Comunque, ha confermato di consumare regolarmente zucchine e carote nella sua dieta.