Centrosinistra: Borghi (Iv), 'senza riformisti alternativa a Meloni non è praticabile'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Quanto sostenuto da Romano Prodi va nella direzione di quello che stiamo ripetendo: senza una proposta riformista autentica, pragmatica, concreta, capace di parlare a quella parte di opinione pubblica non ideologica, semplicemente l'alternativa a Giorgia Meloni non è praticabile". Così a Radio Leopolda il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

"Casa riformista è un riferimento essenziale, significativo, di questa proposta politica. E quindi, all'indomani delle elezioni regionali, sarà indispensabile avviare un tavolo di lavoro di tutta l'opposizione sul versante dei contenuti e del coordinamento, per fare il salto di qualità che gli elettori attendono", conclude.