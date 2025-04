Cgil, 9 aprile conferenza stampa su tesseramento e campagna referendaria

Roma, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Tesseramento e campagna referendaria. Sono questi i temi al centro della conferenza stampa convocata dalla Cgil per mercoledì 9 aprile, alle ore 11.30, presso la sede nazionale della Confederazione, in Corso d’Italia 25, a Roma. Presenti il segretari...

Roma, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Tesseramento e campagna referendaria. Sono questi i temi al centro della conferenza stampa convocata dalla Cgil per mercoledì 9 aprile, alle ore 11.30, presso la sede nazionale della Confederazione, in Corso d’Italia 25, a Roma. Presenti il segretario generale, Maurizio Landini e il segretario organizzativo, Luigi Giove.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati e analizzati gli ultimi dati del tesseramento. L’incontro con i giornalisti sarà anche l’occasione per fare il punto sulla campagna referendaria e presentare 'Futura 2025', che si terrà l’11 e il 12 aprile presso la Camera del Lavoro di Milano e che avrà come titolo: 'Il voto è la nostra rivolta'.

Una 'due giorni', voluta dalla Cgil, per dare voce a idee, proposte e confronti su voto e partecipazione. Un appuntamento che, di fatto, darà il via alla campagna in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza.