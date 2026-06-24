Sell-off sui semiconduttori travolge le Borse europee: Ftse Mib in flessione

Una rotazione dei portafogli e prese di profitto sul settore tecnologico hanno scatenato un sell‑off globale: Milano paga il conto con cali accentuati per Stm e Stellantis, mentre Nasdaq e indici asiatici registrano perdite significative.

La giornata sui mercati è stata dominata da un ampio sell-off nel comparto tecnologico, partito da Wall Street e rapidamente propagatosi in Asia ed Europa. Gli investitori hanno attivato prese di profitto su titoli legati ai chip e all’intelligenza artificiale provocando ribassi marcati su indici come il Nasdaq e il Ftse Mib.

A Milano l’indice principale ha chiuso in calo, con perdite che hanno riportato il listino sotto soglie psicologiche raggiunte nei giorni precedenti.

Alla base del movimento non è emerso un singolo evento catalizzatore: più che una notizia fondamentale, gli operatori segnalano un set-up tecnico e un posizionamento di mercato affollato che hanno reso il comparto vulnerabile a qualsiasi ondata di vendite.

La tensione è aumentata in vista degli utili attesi in arrivo sul segmento delle memorie e dei semiconduttori.

Impatto sui mercati: dall’Asia a Wall Street e Piazza Affari

In Asia la reazione è stata immediata: il Kospi ha registrato un crollo vicino al 10% dai massimi, mentre il Nikkei ha subito perdite significative.

A New York il Nasdaq ha accusato un arretramento superiore al 2% nelle fasi più acute, trascinando giù anche lo S&P 500. Il ritorno della volatilità ha spinto gli investitori verso asset difensivi, con una domanda crescente per i Treasury americani e altre classi di rifugio.

Titoli tecnologici e produttori di memorie sotto pressione

Le vendite si sono concentrate sui principali produttori di chip e memoria: aziende come Micron, Intel, Advanced Micro Devices e Qualcomm hanno mostrato ribassi a doppia cifra in alcuni momenti della seduta. A Milano, la performance peggiore è stata quella di StMicroelectronics che ha perso oltre l’8%, seguita da cali rilevanti per Prysmian e altri titoli esposti al settore tech. La dinamica riflette il timore che gli elevati programmi di investimento per l’AI non producano ritorni immediati sufficienti a giustificare valutazioni molto alte.

Effetti sul listino italiano: St, Stellantis, banche e difensivi

A Piazza Affari la seduta ha visto il Ftse Mib chiudere in territorio negativo, penalizzato soprattutto da StM e da un calo deciso delle azioni dell’auto come Stellantis colpita anche da dati sulle immatricolazioni meno favorevoli. Tra i titoli energetici e infrastrutturali, alcuni operatori hanno monitorato piani industriali annunciati — per esempio investimenti a lungo termine — senza che questo bastasse a contenere la pressione venditrice.

Il settore bancario è rimasto sotto osservazione ma ha mostrato variazioni più contenute: istituti come UnicreditIntesaBpm e Mps hanno registrato flessioni lievi o moderate nel corso della giornata, con alcuni consigli di amministrazione impegnati a valutare operazioni societarie e scenari di integrazione che continuano a tenere alto l’interesse degli investitori.

Spazio ad anomalie: SpaceX e Avio

Tra i casi particolari, l’andamento degli attivi legati al settore spaziale ha aggiunto ulteriori segnali di nervosismo: titoli come quelli di società coinvolte nel lancio di razzi e satelliti hanno alternato sessioni negative e tentativi di recupero. A Milano, Avio ha mostrato correzioni in parte correlate alla performance negativa delle controparti internazionali del settore.

Il movimento globale è stato accompagnato da un calo delle materie prime rifugio: il petrolio e l’oro hanno subito pressioni al ribasso, mentre l’Euro si è indebolito rispetto al dollaro. Queste oscillazioni hanno contribuito a un quadro di mercato caratterizzato da elevata sensibilità alle notizie macro e dai timori su prospettive di tasso e inflazione.

Prospettive e fattori da monitorare nei prossimi giorni

Il fronte da tenere d’occhio nelle prossime sedute include gli utili delle aziende del settore memoria, notizie macro sugli indici dei prezzi e le mosse delle banche centrali, che possono influenzare le aspettative sui tassi. In aggiunta, i colloqui internazionali tra grandi potenze e sviluppi geopolitici sovrintendono il sentiment degli investitori, contribuendo a episodi di volatilità come quello osservato.

In assenza di eventi singoli che chiariscano definitivamente la direzione, gli analisti evidenziano la possibilità che l’attuale fase rappresenti una correzione tecnica dopo un periodo di eccesso di posizionamento sui tecnologici. Restano però aperti scenari alternativi se i risultati societari o altri dati fondamentali dovessero fornire nuovi impulsi di rialzo o ribasso.