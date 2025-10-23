Cgil: La Russa, 'nostalgia per sindacato che pensava a lavoratori'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Provo nostalgia per il sindacato che aveva l'intenzione di difendere i diritti dei lavoratori. Un sindacato che non faceva politica ma difendeva i lavoratori". Lo dice il presidente del Sento, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio sulla Cgil e Maurizio Lan...