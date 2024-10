Chi avrà la meglio secondo gli ultimi sondaggi: Amanda, Clarissa, Iago o Maria Vittoria?

Stasera si terrà la sesta puntata del Grande Fratello con Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e Maria Vittoria Minghetti in nomination. Il candidato con meno voti verrà eliminato. Nonostante l'incertezza sui risultati del televoto, Clarissa Burt potrebbe trovarsi in una situazione a rischio. Burt è una ex top model e attrice famosa negli anni '80, conosciuta per la sua carriera in Rai, Mediaset e TMC e per la sua vita personale, tra cui una relazione con Massimo Troisi. Attualmente vive negli Stati Uniti e dirige In the Limelight Media, un progetto per l'emancipazione femminile, e si impegna nell'associazione Domestic Shelters.