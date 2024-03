Chiesa: Fontana, 'San Tommaso gettò basi civiltà occidentale, politica condizione vita perfetta'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “L’opera di San Tommaso d’Aquino, grande santo, grandissimo studioso, grande italiano, è un monumento di dottrina e pensiero, e una sintesi magistrale del sapere umano. Nessuno forse più di lui, favorendo l’incontro fra razionalità greca e teologia cristiana, gettò le basi della civiltà occidentale". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo il convegno sul 750mo anniversario della scomparsa di San Tommaso d’Aquino.

"Ebbe una concezione positiva anche della politica, essendo per lui l’uomo, secondo l’insegnamento di Aristotele, un essere sociale per sua natura. La politica -ha ricordato ancora Fontana- fu per lui condizione fondamentale della vita perfetta, ma a condizione che fosse dedita al bene comune. L’uomo politico virtuoso è colui che sa riconoscere la superiorità del tutto sulle parti, agendo di conseguenza quando necessario".

"È questo -ha concluso il presidente della Camera- solo uno dei tanti insegnamenti di cui è piena la sua opera, la cui validità non è sensibile al trascorrere del tempo. A ben riflettere, l’incontro di oggi ci ricorda anche che è per noi di vitale importanza attingere all’inesauribile fonte della cultura classica”.