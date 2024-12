Chiesa: Meloni, 'da Benedetto XVI impronta profonda, suo messaggio è ancora vivo'**

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Nel secondo anniversario della scomparsa di Papa Benedetto XVI, rendiamo omaggio a un Pontefice che ha lasciato un’impronta profonda non soltanto nella Chiesa, ma anche nella cultura, nella filosofia e nella riflessione pubblica del nostro tempo". Lo scri...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Nel secondo anniversario della scomparsa di Papa Benedetto XVI, rendiamo omaggio a un Pontefice che ha lasciato un’impronta profonda non soltanto nella Chiesa, ma anche nella cultura, nella filosofia e nella riflessione pubblica del nostro tempo". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

"Un teologo che è riuscito a parlare alla mente e all'anima delle persone. La sua vita e i suoi insegnamenti ci raccontano come fede e ragione siano dimensioni complementari che si illuminano a vicenda. Ancora oggi il suo messaggio spirituale è vivo e potente e l’eredità del suo Magistero resta fonte di ispirazione. Per la Chiesa e per tutta la società".