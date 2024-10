Chiusura dell'autostrada A6 Torino-Savona per lavori di sicurezza

Chiusura dell'autostrada A6 Torino-Savona per lavori di sicurezza

Lavori urgenti per mitigare il rischio idrogeologico lungo l'autostrada A6

Chiusura programmata dell’A6 Torino-Savona

Il tratto dell’autostrada A6 Torino-Savona, compreso tra Ceva e Millesimo in direzione Savona, sarà chiuso per lavori di messa in sicurezza. Questa chiusura avrà luogo dalle 22 di stasera fino alle 10 di domani e dalle 21 di domani fino alle 10 di domenica 27 ottobre. La decisione è stata presa dalla società concessionaria Autostrada dei Fiori, che ha comunicato la necessità di interventi urgenti a causa di un movimento franoso che ha interessato il versante.

Motivi della chiusura

Le intense precipitazioni registrate nelle ultime settimane, unite alle previsioni meteo fornite dalla Protezione civile, hanno spinto Autostrada dei Fiori ad adottare misure preventive per mitigare il rischio idrogeologico. La sicurezza degli utenti è una priorità, e pertanto è fondamentale intervenire tempestivamente per evitare situazioni di pericolo. La società ha attivato un sistema di monitoraggio lungo il versante, che permetterà di valutare costantemente le condizioni del terreno.

Possibili ulteriori chiusure

È importante notare che, qualora il sistema di monitoraggio dovesse segnalare il superamento delle soglie di allarme, la società provvederà a chiudere il tratto interessato anche oltre gli orari già comunicati. A causa della conformazione orografica del tracciato autostradale, non sarà possibile attivare uno scambio di carreggiata per i veicoli diretti a Savona, rendendo necessaria la chiusura totale del tratto. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.