Ci sono potenziali nuovi innamorati in Ballando con le Stelle? Un insegnante rivela: quali sono le due possibili coppie?

La 19ª edizione di Ballando con le Stelle inizia il 28 settembre, con le celebrità che si stanno allenando con i loro maestri. Tuttavia, secondo Angelo Madonia, potrebbero esserci delle coppie in formazione all'interno del cast. In passato, lo show ha visto nascere diverse storie d'amore. Nonostante ci siano molti partecipanti già impegnati o con famiglie estese, la potenziale formazione di nuove coppie non è esclusa. Tra i possibili candidati ci sono l'atleta di scherma Tommaso Marino e l'ideatrice di programmi televisivi Bianca Guaccero, in coppia con Sophia Berto e Giovanni Pernice, rispettivamente.