Cimici in casa: a cosa servono

Questa è la stagione in cui determinati insetti fanno capolino in casa disturbando e dando fastidio. Sono le cimici, gli insetti maggiormente comuni di questo periodo dell’anno. Molti si domandano quale sia la loro funzione in natura e nei paragrafi seguenti possiamo provare a capire quale è il loro ruolo.

Cimici in casa

Gli insetti come le cimici sono noti per essere tra i più sgradevoli e fastidiosi da trovarsi in questo periodo in casa o in giardino. Nostante il loro ronzio e continuo sbatacchiare, questi insetti risultano essere molto importanti nell’ecosistema e hanno un ruolo fondamentale nella catena alimentare.

La primavera ma soprattutto l’autunno sono i due periodi in cui questi insetti tendono a essere maggiormente presenti nelle case. Sebbene molti non lo sappiano, le cimici possono essere determinanti dal momento che hanno un ruolo importante nell’ecosistema riuscendo a interagire perfettamente con l’ambiente circostante.

L’ecosistema si basa su equilibri molto delicati per cui può succedere che alcuni animali diventino preda di altri predatori mettendo così a rischio la loro specie. Questo equilibrio riguarda anche questi tipo di insetti che si nutrono di altri parassiti, come per esempio gli afidi o le cicaline ma anche dei ragni.

Ci sono poi alcune specie che tendono a nutrirsi del sangue dei vertebrati come per esempio le cimici dei letti che succhiano il sangue degli esseri umani. Tra le tante specie, oltre a questa, vi sono anche la cimice verde che è la più comune e l’asiatica di colore scuro.

Cimici in casa: danni

Per quanto le cimici siano presenti in casa è anche bene fare attenzione dal momento che possono causare dei problemi e dei danni non indifferenti. Prima di tutto alcune specie di cimici, soprattutto le asiatiche, possono causare dei danni all’agricoltura soprattutto alle piante di frutta e verdura rilasciando un sapore sgradevole a questi alimenti.

Il cambiamento climatico, le temperature che cambiano in maniera repentina, sono sicuramente una delle cause principali per cui questi insetti tendono ad apparire in maniera massiccia soprattutto in determinati periodi dell’anno. Gli inverni sempre più miti sicuramente portano a un prolungamento di questi insetti in casa.

Le cimici asiatiche sono sicuramente quelle da tenere maggiormente in considerazione soprattutto se si vive in in zone di campagna oppure ci si dedica ad attività come l’agricoltura. In tal caso, si consiglia di fare attenzione alle coltivazioni di frutta poiché possono attrarre questi insetti.

Cimici in casa: soluzione naturale

Per debellare le cimici ed allontanarli da casa e dal giardino sono diverse le opzioni da tenere in considerazione. Oltre ai vai rimedi naturali, al momento, secondo il parere dei consumatori, Ecopest Home è un dispositivo che permette, se collegato alla presa elettrica, di tenere alla larga quest’insetti.

Un tipo di repellente che funziona in maniera elettronica poiché si basa sull’uso dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che questi insetti sono in grado di percepire riuscendo così ad allontanarsi rapidamente e non avvicinarsi all’abitazione.

Un sistema comodo e all’avanguardia che sicuramente protegge l’ambiente sia internamente che esternamente grazie a un raggio d’azione che agisce su una superficie di 250 km² .

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Con questo prodotto si ha sicuramente un ambiente salutare e protetto sia per gli esseri umani che animali domestici. Questo dispositivo agisce per 24 ore 7 giorni su 7 allontanare da casa qualsiasi insetto: le mosche , le terme, le permiti, le zanzare, le vespe arrivando sino ai roditori.

Non causa problema per il vicinato dal momento che non è fastidioso in quanto silenzioso e non impatta sull’ambiente poiché ecologico.

Il consumatore interessato all’acquisto deve semplicemente collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto inserendo i propri dati nel modulo per poi ricevere la chiamata dell’operatore che andrà a confermare ed evadere l’ordine. Il costo del prodotto è di 49,90€ per due confezioni da pagare con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.