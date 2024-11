Cimici in casa: da cosa sono attratte

Le cimici in casa sono attratte dalla luce e anche dall'anidride carbonica per cui invadono casa in autunno.

Gli insetti quali le cimici, molto diffuse nel periodo autunnale, tendono ad entrare in casa soprattutto perché attratte da determinati aspetti e dall’ambiente che si respira. Nei paragrafi a seguire proviamo a capire qual è la fonte primaria di attrattiva di questi insetti in modo da evitare la loro presenza in casa.

Cimici in casa

I primi freddi spingono gli insetti come le cimici ad entrare in casa arrivando anche a invaderla. Sono insetti presenti in determinate stagioni con una certa frequenza per cui risulta difficile riuscire a tenerle alla larga dalla casa. L’inizio dell’autunno, ma anche la stagione invernale sono il periodo di cui questo insetto tende a essere maggiormente frequente.

Oltre alla cimice verde, considerata la specie classica, si trova anche l’asiatica. Entrambe emanano un cattivo odore nel momento in cui le si schiaccia. Per questa ragione, sarebbe meglio evitare di schiacciarle anche se la specie asiatica tende soprattutto a invadere le piante.

Le cimici verdi si distinguono da quella asiatica in quanto tendono a nutrirsi di acari, ma anche di acadi o di altri esserini che possono essere nocivi. La specie asiatica, di colore marrone, proprio da quelle aree e piante, giunge poi nelle case arrivando così a infestarle. Sebbene sia insetti che non pungano, possono sicuramente trasmettere dei batteri.

Riconoscere questo tipo di insetto è molto facile. Infatti si presentano con un corpo a forma di scudo e solitamente sono appunto, di colore verde o marrone. Il continuo ronzio e sbatacchiare da un luogo all’altro sicuramente fa capire la presenza di questi insetti nel proprio ambiente domestico.

Cimici: cause

Uno dei segni principali per cui ci siaccorge delle cimici in casa, oltre alle caratteristiche citate poc’anzi, riguarda sicuramente i tagli e i fori che lasciano nelle piante delle case di cui soprattutto la specie asiatica tende a cibarsi per la propria sopravvivenza. La causa principale per cui entrano in casa riguarda sicuramente il calore e l’anidride carbonica.

La cimice asiatica riesce a coprire un raggio d’azione di circa centosedici chilometri al giorno per cui risulta molto facile trovarla in casa anche perché si è insediata molto bene nella pianura padana. Il cattivo odore che emanano è sicuramente una forma di autodifesa nel momento stesso in cui si sentono minacciate o schiacciate.

Considerando che le giornate di freddo iniziano ad arrivare soprattutto in autunno ma, ecco che le cimici entrano in casa proprio perché sono certe di potersi riparare grazie al riscaldamento presente. Nel momento in cui è possibile tenere le finestre e gli infissi aperti bisogna dotarsi di zanzariere proprio per evitare che possano entrare.

Si consiglia poi di andare a tappare i buchi e i piccoli fori presenti nelle intercapedini in quanto sono i luoghi d’ingresso di questi insetti per poter giungere nelle abitazioni.

Cimici in casa: soluzione adatta

Questi insetti si possono tenere a bada con strumenti e soluzioni efficaci. Un rimedio quale Ecopest Home è considerato la soluzione migliore per le cimici dal momento che risulta adatto con effetti e risultati a lungo termine. Un repellente diverso dai soliti perché tecnologico. Infatti è un dispositivo in grado di sfruttare gli ultrasuoni e l’interferenza magnetica riuscendo così ad allontanarli rapidamente.

Inoltre permette di avere un ambiente accogliente e senza questi parassiti poiché riesce a fare in modo che non si avvicinino alla casa proprio grazie alla potenza degli ultrasuoni. Si sviluppa su un raggio d’azione di 250 metri quadrati in modo da proteggere l’ambiente esterno e interno di casa.

Risulta poi essere facile da funzionare in quanto bisogna collegarlo a una qualsiasi pres a di corrente per riuscire a farlo attivare a tutte le ore del giorno e della notte per tutti i giorni della settimana garantendo così il massimo della protezione. Efficace anche nei confronti di parassiti come le vespe, le formiche, le zanzare, ma anche i ragni arrivando ai roditori.

Un dispositivo che è un’opzione valida ai classici insetticidi e pesticidi poiché non dannoso e altamente sicuro, oltre a essere ecologico e non fastidioso.

Il consumatore deve semplicemente digitare il sito ufficiale del prodotto per inserire i dati nel form per poi essere contattato dall’operatore che ha il compito di confermare le informazioni ricevute evadendo così l’ordine. Il repellente è in offerta al costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti.