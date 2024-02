Cimice nera dei cavoli: la prevenzione naturale

La cimice nera dei cavoli si allontana con metodi naturali come bicarbonato, ma anche con un repellente non dannoso per animali e persone.

Chi possiede un giardino o un orto sa molto bene che alcuni insetti possono essere dannosi per l’agricoltura e le piante. Tra i tanti parassiti che invadono le piante vi è la cimice nera dei cavoli, un parassita che può essere molto fastidioso da debellare, ma la giusta attenzione e i rimedi adeguati sicuramente aiutano. Vediamo come fare ad allontanarla in modo naturale.

Cimice nera dei cavoli

Sono diversi i tipi di insetti che possono invadere e insediarsi nelle abitazioni. Uno dei più comuni è la cimice nera dei cavoli, forse poco conosciuta, ma molto presente. Rispetto alla classica cimice, questa specie si distingue per essere molto piccola, di dimensioni di 5 millimetri di lunghezza con corpo nero e macchie rosse sulla schiena.

Si chiama in questo modo proprio perché si nutre di verdure come i cavoli, i cavolfiori, le rape o le foglie di cavolo che si trovano negli orti di casa. Dal momento che la sua sopravvivenza si basa sul consumo di queste foglie e piante, rischia di causare dei danni molto seri all’agricoltura, per cui è bene difendersi nel modo migliore.

La cimice nera dei cavoli si riconosce non solo perché presente in giardino in quanto attratte da cavoli, rape, ecc., ma anche per le sue dimensioni molto piccole. Sono insetti ermafroditi le cui femmine depongono le uova nelle foglie del cavolo e le larve arrivano a nutrirsi fin quando non crescono e diventano adulte.

Per riconoscere questo insetto e capire che ha invaso il giardino, bisogna controllare molto bene le foglie del cavolo verificando il colore che presentano. Bisogna anche distinguerla dalla cimice verde dei cavoli che presenta una striatura bianca sulla schiena, mentre per quella nera la striscia è appunto nera.

Cimice nera dei cavoli: consigli

Per evitare che la cimice nera dei cavoli possa invadere, non solo la propria abitazione, ma anche l’orto causando danni alle piante, è bene, come capire spesso quando si parla di invasione di insetti, cercare di prevenire. Controllare attentamente le foglie di una pianta come il cavolo, irrigando nel modo giusto aiuta sicuramente ad allontanarle.

Controllare attentamente le piante e le foglie di cavolo è fondamentale proprio per evitare una possibile infestazione o invasione. Nel caso si notasse dei segnali, come delle striature, bisogna cercare di intervenire e provare ad agire immediatamente onde peggiorare la situazione. Una rete di protezione aiuta ad evitare che possano mangiare le foglie.

Ci sono poi dei rimedi naturali che allontanano la cimice nera dei cavoli e la preparazione di una miscela a base di acqua e sapone è un ottimo metodo, in tal senso. Una volta preparata bisogna detergere le foglie della pianta del cavolo che permette di eliminare le uova che le femmine depongono, ma anche le larve della cimice nera.

Oltre al sapone, anche una miscela a base di olio di Neem oppure dell’aglio con acqua da spruzzare sulle foglie è efficace come metodo anti-invasione da questi parassiti. Il pepe di Cayenne, ma anche il bicarbonato sono altrettanto rimedi validi. Gli agricoltori non devono dimenticare una buona irrigazione dell’orto e un’attenzione maggiore a questa area.

Cimice nera dei cavoli: repellente

